Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal in arrivo in Corea del Sud, lo vedremo anche in Italia?

Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal arriverà come confermato in via ufficiale in Corea del Sud, ma non sappiamo se avremo modo di vederlo mai anche in Italia.

Non è di certo la prima volta in cui Samsung collabora con dei brand al fine di lanciare sul mercato delle versioni dei propri dispositivi particolarmente interessanti, com’è avvenuto in questo caso per quel che concerne i suoi Galaxy S22, pronti a farsi apprezzare con una versione speciale a tema Diablo Immortal per celebrare il debutto del titolo Blizzard.

Come spiegato sulle pagine di SamMobile, LG Uplus lancerà il tutto in Corea del Sud in un’edizione particolarmente limitata, con solamente 100 unità che potranno finire nelle mani degli utenti grazie a una sorta di lotteria sul proprio sito ufficiale. Non ci sono al momento ancora stati dettagli per quel che concerne il prezzo dell’edizione a tema limitato.

Il bundle include non solo uno smartphone con un look inconfondibile, ma anche degli accessori a tema Diablo Immortal unici, fra cui cover, mouse pad e una base di ricarica wireless, mentre non mancherà anche una gift card di Blizzard e una mappa di gioco. Ciò suggerisce quindi che il tutto avrà modo di costare di più rispetto alla versione base del dispositivo, seppur come detto non ci siano al momento suggerimenti in tal senso.

Ovviamente, la domanda di tutti gli amanti dell’ultima serie di flagship di Samsung e di coloro che hanno già iniziato ad apprezzare l’avventura di Diablo Immortal è particolarmente scontata: il dispositivo arriverà anche in Italia? Al momento non si è discusso di un debutto all’infuori del paese originale, seppur in futuro la compagnia potrebbe avere modo di annunciare il tutto.