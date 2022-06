Samsung Galaxy S23: la serie avrà le stesse fotocamere degli S22?

A quanto pare, con gli S23 Samsung potrebbe non effettuare dei cambi per quel che concerne il comparto fotocamere, già ottimo nei recenti S22 del colosso.

Si parla ovviamente da tempo dei miglioramenti che i Samsung Galaxy S23 potrebbero presentare quando verranno rilasciati, visto che all’effettivo la compagnia ha ottenuto degli ottimi risultati con i modelli portati sul mercato nel corso del 2022, ma può ovviamente fare di meglio continuando la sua serie di flagship.

Stando a un recente leak, è bene non essere troppo pretenziosi in tal senso per quel che concerne le fotocamere, con il colosso che infatti potrebbe sfruttare gli stessi sensori già visti con gli S22, come di recente approfondito dalle pagine di GalaxyClub. Stando al portale, sia gli S23 che gli S23 Plus avranno una fotocamera telephoto da 10 MP come visto con la precedente serie.

Anche se non si sa ancora se si tratterebbe dello stesso identico sensore, con questo che aveva infatti uno zoom 3x e potrebbe migliorare in tal senso, c’è da dire che lo stesso numero di MP non è di sicuro un buon indizio in tal senso, anche se ulteriori novità arriveranno solo con l’annuncio di Samsung sulla questione.

Anche se si tratta di novità alquanto probabili, non è da escludere che la compagnia decida di rimanere ferma nel campo dei sensori, migliorando i dispositivi solamente in altro modo, e servirà attendere ancora qualche mese prima che ci sia finalmente modo di discutere in via ufficiale della questione.