NieR Automata: versione Nintendo Switch in arrivo?

La versione Nintendo Switch di NieR Automata potrebbe essere annunciata in occasione del Nintendo Direct Mini di oggi. A suggerirlo è un tweet di Nacho Requena, giornalista ed insider che ha anticipato correttamente negli scorsi giorni la data del nuovo evento di Nintendo.

Requena aveva riferito nei giorni scorsi che il Direct sarebbe stato dedicato ai titoli di terze parti e che per l’occasione ci sarebbe stato un annuncio dedicato alla serie Persona ed un altro relativo ad porting di un gioco uscito 4 anni fa.

2017-2018, salió entre ese tiempo dependiendo de la versión ;) — Nacho Requena (@nachoMoL) June 27, 2022

Venga, a disfrutar mañana del Direct. Empezamos a las 15:30 con @AlvaroMortem, como siempre. https://t.co/j1q3fWT3xa pic.twitter.com/ZAU5stBxbj — Nacho Requena (@nachoMoL) June 27, 2022

Ebbene, riguardo a quest’ultimo punto Requena ha aggiunto un altro importante dettaglio, specificando che il gioco in questione è stato rilasciato tra il 2017 ed il 2018. E NieR Automata rientrerebbe perfettamente in questa descrizione dato che il titolo è uscito nel 2017 su PS4 e PC e successivamente nel 2018 per Xbox One.

Ma non è tutto: Requena ha ulteriormente evidenziato quest’ipotesi, condividendo anche una GIF con protagonista Yoko Taro, il director e creatore della serie NieR, invitando gli utenti a seguire oggi pomeriggio il Direct di Nintendo.