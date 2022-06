MacBook Pro M2: l’SSD è più lento rispetto ad M1 per la versione entry-level

Sebbene il nuovo chip M2 apporti miglioramenti delle prestazioni rispetto a M1, sembra che non sia così quando si tratta di velocità di archiviazione. I test effettuati con il nuovo MacBook Pro M2 rivelano che il suo modello entry-level ha un SSD più lento rispetto al modello M1.

Come notato da canali YouTube come Max Tech e Created Tech (come spiegato da MacRumors), il modello base del nuovo MacBook Pro M2, che ha ben 256 GB di spazio di archiviazione, offre velocità del proprio SSD inferiori rispetto alla generazione precedente di MacBook Pro da 13 pollici con M1. I test sono stati eseguiti con Blackmagic Disk Speed ​​Test, un’app di riferimento che consente agli utenti di testare le prestazioni e misurare la velocità di trasferimento di qualsiasi memoria interna o esterna su un Mac, la sorpresa è arrivata quando appunto invece di fornire risultati migliori rispetto al suo predecessore, il MacBook Pro M2 da 256 GB è peggiorato in termini di velocità di archiviazione.

I benchmark rivelano che l’SSD all’interno del modello entry-level MacBook Pro M2 è il 34% più lento del modello M1 per quanto riguarda la velocità di scrittura, mentre la differenza nella velocità di lettura è fino al 50%.

Ecco i risultati di uno dei benchmark test effettuati dal canale YouTube Max Tech:

MacBook Pro M1: 2900 MB/s (velocità di lettura) e 2215 MB/s (velocità di scrittura)

M2 MacBook Pro: 1446 MB/s (velocità di lettura) e 1463 MB/s (velocità di scrittura)

Tuttavia, le prestazioni SSD inferiori non sembrano influenzare i più costosi modelli M2 MacBook Pro con più memoria interna. YouTuber Aaron Zollo di Zollotech mostra che il MacBook Pro M2 da 512 GB ha velocità SSD molto simili al modello M1.

Created Tech ha rimosso il case inferiore del nuovo MacBook Pro M2 con 256 GB di spazio di archiviazione per dare un’occhiata ai suoi componenti interni, e qui si è scoperto che Apple ha effettivamente fatto delle modifiche per quanto riguarda gli SSD. Il MacBook Pro M1 ha due chip NAND da 128 GB, ciascuno nella sua versione da 256 GB. Quando un dispositivo ha più chip NAND combinati, può raggiungere velocità più elevate in parallelo, tuttavia, il MacBook Pro M2 ha un singolo chip NAND da 256 GB, quindi è per questo che non riesce a raggiungere le stesse velocità SSD del MacBook Pro da 13 pollici della generazione precedente.