Il Mercedes-Benz eActros LongHaul rivoluzionerà l’industria dei trasporti pesanti?

Mercedes Trucks vuole rivoluzionare il mercato dei trasporti pesanti. Obiettivo emissioni zero: per farlo sarà necessario portare la propulsione elettrica sui camion, che tuttavia impone alcune sfide in più rispetto al già complicato compito di fare altrettanto sulle auto private.

Tanto per iniziare, non si prescinde da un’autonomia estremamente elevata. I camion elettrici dovranno percorrere almeno 1.000 Km senza dover mai ricaricare. Anche i tempi di ricarica dovranno essere adeguati, anche se in questo caso aiuta il fatto che già oggi i camionisti – per requisiti di legge a tutela della loro sicurezza – sono obbligati a fare periodiche lunghe soste per riposare.

La punta di diamante di Mercedes Trucks si chiama eActros LongHaul, un colosso ad emissioni zero progettato per i trasporti a lungo raggio. È stato presentato due anni fa e tra pochi mesi vedremo finalmente un prototipi in azione. Insomma, verrà messo su strada per alcuni test molto delicati ed impegnativi.

Mercedes Trucks consegnerà alcune unità del prototipo di eActros LongHaul, in modo che anche alcuni clienti e partner possano testarlo e verificarne l’efficacia in condizioni reali. Ma per la vera e propria produzione di massa bisognerà aspettare il 2024.

I camion elettrici stanno arrivando e introdurranno degli importanti cambiamenti all’interno del settore del trasporto su ruota. Il Mercedes eActros LongHaul dovrà vedersela con l’atteso Tesla Semi, che, sebbene ancora inedito, ha già catturato l’entusiasmo di alcune aziende, tra cui Pepsi.

Il LongHaul utilizzerà batterie al litio ferro fosfato (LFP) con un’autonomia stimata attorno ai 500 km. Le stazioni di ricarica attrezzate – le megawatt-charging – consentiranno di ricaricare dal 20 all’80% in meno di 30 minuti.