Pepsi ha acquistato 100 Tesla Semi: «i primi camion elettrici arriveranno tra pochi mesi»

Pepsi sarà uno dei più importanti clienti di Tesla. Il produttore di bibite e snack nel 2017 ha preordinato 100 camion elettrici Tesla Semi. Ramon Laguarta, CEO di Pepsi, ha recentemente annunciato di aspettarsi che l’ordine verrà finalmente evaso entro la fine del 2021. Lo ha detto in occasione di un’intervista con la CNBC.

Già dall’inizio del prossimo anno Pepsi potrebbe usare i camion di Tesla per distribuire i suoi prodotti negli Stati Uniti d’America. «Probabilmente se ne parla per il quarto trimestre dell’anno», ha detto Laguarta. Con altrettanto probabilità Tesla inizialmente sarà in grado di evadere solamente una porzione dell’ordine di Pepsi. Entro il 2021 dovrebbero venire consegnati circa 15 camion elettrici.

Durante la stessa intervista, il CEO di Pepsi ha spiegato che la sua azienda rinnova la sua flotta di veicoli commerciali in media ogni dieci anni. L’ambizione di Pepsi, ora, è di convertire gran parte dei suoi veicoli in modo da raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero. In questo Tesla si rivela un partner strategico estremamente prezioso.

«Non voglio fare pubblicità a nessuno, semplicemente Tesla è l’azienda alla quale ci siamo rivolti», ha concluso il dirigente. (Immagine in apertura via Tesmanian).

