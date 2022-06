Google Pixel 6A: sensore di impronte digitali più veloce dei Pixel 6 Pro?

Nonostante sia una controparte più economica dell’ammiraglia dell’anno scorso, sembra che il prossimo Pixel 6A potrebbe offrire un miglioramento chiave rispetto alla serie Pixel 6, ovvero un sensore di impronte digitali più veloce. Questo secondo Fazli Halim, uno YouTuber malese che sembra aver messo le mani sul dispositivo in arrivo di Google un mese prima del suo lancio ufficiale il 28 luglio, il video è stato individuato tramite 9to5Google.

È potenzialmente una buona notizia dopo che i sensori di impronte digitali della serie Pixel 6 hanno finito per essere un punto debole sorprendente per questi dispositivi, ed erano notevolmente più lenti dal punto di vista di autentificazione rispetto ad altri telefoni. Un account di supporto di Google ha in seguito suggerito che gli “algoritmi di sicurezza avanzati” del dispositivo fossero responsabili della lentezza. La società ha successivamente cercato di risolvere i problemi con gli aggiornamenti software, ma i reclami continuano sempre.

Dopo un breve tocco del dito, Pixel 6A si sblocca, mentre Pixel 6 Pro spesso fa fatica e chiede invece all’utente di “Tenere premuto un po’ più a lungo”. Il 6A a volte non si sblocca dopo un breve tocco, e altre volte il 6 Pro si sblocca bene, ma il 6A sembra essere nel complesso più affidabile.

Eccovi il video dove viene mostrato il processo appena descritto, ed è possibile osservare direttamente quello di cui stiamo parlando.

Come osserva 9to5Google, è improbabile che il dispositivo Pixel 6A mostrato nel video esegua un software fatto e finito, quindi il confronto potrebbe non corrispondere esattamente a quelle che saranno le esperienze degli utenti quando verrà rilasciato ufficialmente, ma è comunque coerente con i commenti fatti dal capo dell’hardware di Google Rick Osterloh ad Android Central il mese scorso, il quale ha confermato che il Pixel 6A viene fornito con un sensore di impronte digitali nel dispositivo diverso rispetto a Pixel 6 e 6 Pro.