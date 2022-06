Offerte Amazon: Oddworld New ‘n’ Tasty per Nintendo Switch al minimo storico

Oddworld New 'n' Tasty è attualmente disponibile sulla piattaforma di Amazon al minimo storico che si sia mai visto, con un prezzo di solamente di 19,98€.

Grazie alle offerte di Amazon è possibile acquistare il videogioco Oddworld New ‘n’ Tasty in versione fisica per Nintendo Switch a un prezzo decisamente scontato, visto che si tratta del minimo storico che si sia mai visto sulla piattaforma di E-Commerce, dato che abbiamo a che fare con un totale di solamente 19,98€, il quale potrebbe tuttavia risalire nel giro di qualche tempo.

Va considerato che non è possibile fruire della spedizione gratis della nota piattaforma di E-Commerce, ma che tuttavia si ha modo di sfruttare il proprio abbonamento ad Amazon Prime senza alcun costo aggiuntivo, ricevendo di conseguenza il gioco in versione fisica in maniera particolarmente veloce.

Abbiamo a che fare con la nota esperienza rivista con grafica 3D, la quale risulta di conseguenz ala passo con i tempi e sfrutta al meglio l’ibrida di Nintendo.

Non vi resta di conseguenza che accedere al link che trovate qui di seguito al fine di mettere mano sul gioiellino che trovate a prezzo scontato, potendo quindi rivivere o provare per la prima volta le avventure di Abe con grafica 3D e in maniera versatile grazie alle potenzialità di Nintendo Switch.

Compralo su Amazon.it

