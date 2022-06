Apple iMac con M2 all’interno immaginati da un designer

Dopo i primi Mac con SoC M2 all’interno sono stati rilasciati sul mercato, non ci sono ancora stati piani chiari per quel che concerne il debutto dei nuovi dispositivi iMac con SoC M2 all’interno, con Apple che infatti non ha alcun modo commentato la situazione. Sembra si tratti oramai tuttavia solamente di tempo, ed ecco che infatti il designer Parker Ortolani ha deciso di rilasciare sul proprio profilo Twitter un’immagine di quello che possiamo aspettarci, anche se ovviamente si tratta di materiale non ufficiale e il risultato finale potrebbe di sicuro risultare ben diverso, una volta reso disponibile grazie ad Apple.

Si parla di colori leggermente più scuri e di un design leggermente diverso rispetto a quanto attualmente disponibile sul mercato, con Ortolani che ha anche avuto modo di anticipare una nuova Magic Keyboard ben differente rispetto a quella che è possibile acquistare, con la compagnia che potrebbe infine avere modo di optare davvero per dei design di questo tipo.

I know it’s hard to care today, but I’ve been working on this M2 iMac concept for a few days… hope y’all like it… pic.twitter.com/vG8qTkNUwI — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 24, 2022

Al momento siamo quindi in attesa di conoscere maggiori novità in via ufficiale sulla questione, sperando che Apple abbia davvero modo di annunciare dei nuovi dispositivi iMac con SoC M2 all’interno, considerando anche che si parla del debutto di un nuovo modello nel corso del 2022, e che quindi il colosso di Cupertino potrebbe davvero annunciare il tutto nel corso di un nuovo evento dedicato dopo quanto visto alla WWDC22.

Per quel che riguarda tutti i dettagli in merito ai nuovi chip rilasciati da parte del colosso di Cupertino, ovvero la nuova serie M iniziata con gli M2, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento, al quale potete accedere attraverso questo link, con Apple che potrà di sicuro rilasciare nuovi modelli al fine di migliorare la propria offerta..