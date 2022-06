Twitter: i sottotitoli arrivano su iOS e Android

Quando Twitter ha introdotto funzionalità come i Tweet vocali, la società è stata ampiamente criticata per non aver pensato all’accessibilità poiché entrambe le funzionalità all’inizio non avevano didascalie. Twitter quindi ha successivamente aggiunto didascalie per la sua funzione audio, e ha continuato con didascalie generate automaticamente per tutti i video.

Le didascalie non erano così accessibili in passato, e a un certo punto, l’opzione era stata abbandonata nelle impostazioni di accessibilità, quindi si doveva conoscere la posizione per poterla utilizzare. I sottotitoli automatici sono meglio di niente, ma non sostituiscono la corretta trascrizione incorporata dai creatori sotto forma di sottotitoli, che possono essere attivati ​​e disattivati. Twitter ha ora lanciato un aggiornamento che renderà l’attivazione dei sottotitoli. L’attivazione/disattivazione dei sottotitoli è quindi pronta a giungere per tutti su iOS e Android! Basta premere il pulsante “CC” sui video con sottotitoli disponibili per attivare/disattivare il tutto.

Il pulsante CC apparirà solo quando un video ha incorporato i sottotitoli e non verrà utilizzato per attivare i sottotitoli generati automaticamente. È probabile che ciò creerà un po’ di confusione, con alcuni che penseranno che la loro app non sia stata aggiornata durante la visione di un video senza sottotitoli e altri che si chiedono perché il pulsante venga visualizzato solo in modo intermittente.

Rimane da capire come gli utenti finali della piattaforma Twitter prenderanno questa notizia, e soprattutto come ne usufruiranno durante le loro sessioni sul social network nel tempo libero. Rimane il fatto comunque che è una funzione già presente su altri social network famosi, e che quindi era essenziale per Twitter portarsi alla pari ed aggiungere questa nuova funzione che potrebbe sensibilmente migliorare la visione dei video da parte degli utenti sulla piattaforma.

