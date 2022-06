Twitter Shopping: parte una collaborazione con Shopify

Nell'ambito dei suoi sforzi per espandersi nell'e-commerce, Twitter ha annunciato oggi una nuova partnership con Shopify per vendere tramite Twitter Shopping.

Twitter e Shopify hanno siglato un accordo che vedrà il social lanciare un’app per il canale di vendita che sarà resa disponibile a tutti i commercianti statunitensi di Shopify attraverso il suo negozio digitale. L’app consentirà ai commercianti di collegarsi allo Shopping Manager di Twitter di usare la dashboard offerta dalla società di social media in cui i venditori possono accedere agli strumenti del catalogo prodotti e abilitare altre funzionalità di acquisto per i loro profili.

La notizia segue i recenti lanci di Twitter di funzionalità relative allo shopping, inclusa l’introduzione di questo mese della funzione Product Drops, con i precedenti lanci di Twitter di mobile storefronts e dello shopping in livestream. Nel frattempo, Shopify afferma che gli ordini effettuati tramite integrazioni di partner, come Twitter, sono quadruplicati nel primo trimestre del 2022.

I commercianti potranno utilizzare la nuova app del canale di vendita per collegare il proprio account Twitter al proprio pannello di controllo Shopify, quindi configurare lo Shopping Manager di Twitter e altri strumenti gratuiti creati da Twitter per i professionisti. Ciò include una nuova funzionalità chiamata Location Spotlight, annunciata all’inizio di questo mese, che consentirà alle aziende locali negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia di visualizzare informazioni come indirizzo, informazioni di contatto e orari di apertura direttamente sul proprio profilo.

Quando l’inventario è sincronizzato, i commercianti potranno utilizzare Twitter Shops e le funzionalità Shop Spotlight per aiutare i clienti a scoprire i loro prodotti sulla piattaforma dei social media ed effettuare acquisti, tali transazioni avverranno sul sito Web del commerciante. In relazione a questo, anche Twitter Shops e Shop Spotlight stanno uscendo dal beta test e saranno resi disponibili a tutti i commercianti negli Stati Uniti, in attesa di possibili novità per l’Italia.

Amir Kabbara, Direttore del prodotto di Shopify, in una dichiarazione: