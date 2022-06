Spy Kids: Gina Rodriguez e Zachary Levi saranno i protagonisti del reboot

Per il reboot di Spy Kids sono stati scelti gli interpreti protagonisti, considerando che Zachary Levi e Gina Rodriguez vestiranno i panni dei genitori dei personaggi più giovani, che saranno interpretati da Everly Carganilla e Connor Esterson.

Il progetto reboot di Spy Kids con Zachary Levi e Gina Rodriguez sarà realizzato da Spyglass Entertainment, e arriverà direttamente sulla piattaforma streaming Netflix. A lavorare sul lungometraggio ci sarà Robert Rodriguez.

Lo stesso Rodriguez ha dichiarato:

Netflix è venuta da me per propormi un reboot, considerando che i film su Spy Kids sono andati così bene, ed allora mi hanno chiesto di farne una serie di film, ed io ho detto di sì.

Netflix e Rodriguez hanno già lavorato insieme per We Can Be Heroes. Rodriguez ha lanciato Spy Kids con il film originale nel 2001, seguito da Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams nel 2002 e Spy Kids: All the Time in the World, con Jessica Alba e Jeremy Piven, nel 2011. La serie cinematografica ha incassato oltre 550 milioni al botteghino mondiale.

Il franchise è composto da una serie di film per famiglie creati da Robert Rodriguez. La serie principale segue le avventure di Carmen e Juni Cortez, due bambini coinvolti in operazioni di spionaggio. Anche il resto della famiglia è formato da spie, compresi i nonni materni e lo zio Machete.