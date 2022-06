Offerte Amazon: Apple Watch Series 7 da 45mm disponibile in forte sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare l’Apple Watch Series 7 a un prezzo decisamente ridotto, visto che si parla della possibilità di fruire di uno sconto del 18% sul totale, mettendo di conseguenza mano sul gioiellino indossabile di euro per solamente 646,66€. Parliamo nello specifico della versione da 45mm con cassa color oro e cinturino ciliegia, con altre che risultano disponibili sulla pagina ufficiale e presentano prezzi differenti.

Mentre è possibile fruire della spedizione gratuita per tutti gli utenti, grazie ad Amazon Prime si ha modo di mettere mano sul gioiellino in maniera più veloce per via della spedizione garantita dal noto servizio del colosso dell’E-Commerce.

L’orologio da 45mm è la versione più grande degli Apple Watch Series 7, proprio gli ultimi modelli rilasciati dal colosso di Cupertino nel corso dello scorso anno e pronti a offrire delle migliorie rispetto a quanto visto fino a ora con i precedenti modelli.

Non vi resta quindi che accedere al link che trovate qui di seguito al fine di consultare la pagina del prodotto e fruire di uno degli sconti che risultano attualmente presenti e abbattono notevolmente il prezzo d’acquisto.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.