Google annuncia cinque nuove funzionalità Chrome per iOS

Google Chrome per iPhone ed iPad, offrirà nuove funzionalità utili per rendere il browser per dispositivi mobili decisamente migliore e più sicuro che mai.

Se Safari non fa per tutti, il buon e vecchio Google Chrome può essere la scelta giusta sulla quale ripiegare, e l’ultimo aggiornamento di Google Chrome per iOS ora offre alcune funzionalità molto utili, tra cui una maggiore sicurezza, una schermata principale ridisegnata e altro ancora.

Google ha recentemente apportato molti aggiornamenti al suo browser Chrome, nella sua versione iOS e Google ha annunciato (come spiegato da TechCrunch) alcune nuove funzionalità in arrivo. Prima di tutto, abbiamo la funzione Navigazione sicura avanzata di Google. Questa è una funzione incentrata sulla sicurezza che avverte l’utente finale in modo proattivo dei siti Web pericolosi che si sta per visitare. La Navigazione sicura avanzata è disponibile da mesi su Android e desktop e finalmente è arrivata agli utenti iPhone.

Il tutto funziona inviando dati in tempo reale a Navigazione sicura di Google per verificare la presenza di malware, phishing e altri pericoli che si nascondono negli angoli bui di Internet, in questo modo si verrà avvisati se incontra un sito Web pericoloso. Parlando di sicurezza, Chrome per iOS ha anche un’altra utile funzionalità: gli avvisi per le credenziali compromesse. Il servizio password di iOS ti avverte in questo caso, ma non è mai una brutta cosa ricevere due avvisi se si ha una password compromessa.

La terza utile funzionalità in arrivo su Chrome per iOS si chiama “Azioni di Chrome“. Questa è una funzione di qualità della vita che ti consente di eseguire facilmente determinate attività senza dover faticare nel menù impostazioni. Per utilizzarle Actions, bisogna semplicemente digitare nella barra degli indirizzi di Chrome quello che serve, ad esempio “Cancella dati di navigazione” o “Apri scheda di navigazione in incognito” e persino “Imposta Chrome come browser predefinito”.

Inoltre, Chrome potrà anche prevedere quando si avrà bisogno di un’azione, così non ci sarà bisogno di cercare tutte le volte, in quanto verrà suggerito. È dal 2020 che la versione desktop ha questa funzionalità e gli utenti Android l’hanno ottenuta nell’aprile 2022. La schermata principale ora include più delle semplici schede recenti, aggiungendo l’accesso ai tuo feed. Altre modifiche minori includono la possibilità di gestire le autorizzazioni della fotocamera e del microfono per siti specifici e la possibilità di scaricare e aggiungere file iCalendar al proprio calendario.