Amazon ha presentato Proteus, un robot magazziniere completamente autonomo

Amazon ha presentato Proteus, il suo primo robot autonomo pensato per aiutare e facilitare il lavoro nei suoi magazzini. Sarà in grado di spostare i carrelli più pesanti, riducendo il carico di lavoro dei magazzinieri. Può muoversi in autonomia, non deve essere costantemente controllato da un operatore in carne ed ossa.

Non ha nemmeno bisogno di un’area a lui dedicata. Il robot è in grado di interagire e funzionare in qualsiasi ambiente, grazie ad un ricco pacchetto di sensori e ad un sistema di navigazione estremamente sofisticato.

Non è progettato per sostituire i lavoratori, ma per affiancarli nelle loro mansioni. Dopo le prime fasi di test, Proteus entrerà in servizio in tutti i principali magazzini di Amazon diffusi nel mondo. Un domani il robot verrà aggiornato, in modo da poter svolgere anche altre mansioni.

Amazon ha anche presentato Cardinal, un braccio robotico in grado di sollevare pesi fino a 23Kg. Anche Cardinal entrerà presto in servizio in alcuni dei magazzini del colosso dell’e-commerce. L’azienda prevede di renderlo operativo nel corso dei prossimi mesi, entro la fine del 2022.

I due robot, idealmente, renderanno la vita più semplice ai magazzinieri, riducendo i tempi di evasione degli ordini.

Amazon non è l’unica azienda a puntare sull’automazione: anche Tesla sta lavorando ad un suo robot umanoide incaricato di svolgere alcuni compiti nelle fabbriche dell’azienda.