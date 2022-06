iPhone 14: tutti i modelli della serie avranno una batteria migliore dei predecessori?

Anche se manca ancora molto al presunto debutto dei nuovi iPhone 14, considerando infatti che i prossimi telefoni del colosso di Cupertino dovrebbero venire rilasciati come di consueto nel corso del mese di settembre 2022, non mancano i molteplici rumor che hanno modo di approfondire la serie di gioiellini in questione.

Mentre non si sa molto in merito alle batterie però, il leaker ShrimpApplePro sembra aver approfondito il tutto, svelando i dati esatti che dovrebbero riguardare l’intera serie, seppur sia bene prendere il tutto con le pinze, anche considerando che la fonte non è poi così autorevole e potrebbe aver anticipato informazioni errate.

Stando a quanto anticipato, gli iPhone 14 da 6,1 pollici avranno una batteria da 3.279mAh, maggiormente grande rispetto a quella da 3.240mAh dei precedenti modelli. Per quel che concerne i Pro si parla invece di 3.200mAh, più rispetto ai precedenti 3.095mAh. Per gli iPhone Pro Max si parla invece di 4.323mAh. rispetto ai 4.352mAh dello scorso anno, proprio quanto i Max.

Siamo in attesa di novità ufficiali da parte di Apple per quel che concerne la maggior parte dei dettagli non ancora noti, sperando che ci sia modo di svelare i dispositivi come sempre a settembre.