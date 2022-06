Instagram non funziona, segnalazioni di down in aumento

Instagram non funziona correttamente. In questi minuti si stanno moltiplicando le segnalazioni: centinaia di utenti non riescono ad utilizzare il social.

Instagram non funziona correttamente. In questi minuti si stanno moltiplicando le segnalazioni: centinaia di utenti non riescono ad utilizzare correttamente il social network. Nel caso in cui stessi riscontrando dei problemi, sappi che non sei l’unico: il social risulta in down globale.

Gli utenti segnalano problemi nel caricamento del feed: in altre parole non riescono a visualizzare i post pubblicati dagli account seguiti. DownDetector, un sito specializzato che monitora costantemente le principali app in caso di problemi, riporta già centinaia di segnalazioni diverse. I disservizi sono iniziati verso le 15:00 di oggi, 23 giugno.

È l’ennesima app a riscontare problemi. Due giorni fa un problema di Cloudflare ha provocato disservizi su decine di app diverse, tra cui Discord e Just Eat. Recentemente la stessa sorte è toccata anche ai servizi telematici di Poste Italiane.

Tornando ad Instagram, il social network non ha ancora affrontato pubblicamente il problema. Pertanto non sappiamo quando verrà risolto. Verosimilmente i tecnici di Meta stanno già lavorando ad una soluzione. In attesa di nuovi sviluppi, non resta che avere un po’ di pazienza.