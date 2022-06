Cloudflare down, moltissimi siti e app non funzionano: da Just Eat a Discord

21—Giu—2022 / 10:38 AM

Cloudflare, uno dei più grandi fornitori di servizi di cloud e hosting al mondo, sta sperimentando diversi problemi dalle prime ore di questa mattina. Moltissimi siti e altrettante app che si affidano ai servizi di Cloudflare risultano inaccessibili.

I disservizi riguardano decine di app diverse, alcune di loro estremamente popolari: da Just Eat, l’app di food delivery, alla dating app Grindr, passando per Discord, Shopify, Fitbit e Peleton. Downdetector, sito specializzato che tiene traccia dei disservizi delle piattaforme online, segnala decine di applicazioni offline.

Rispetto a poche ore fa, quando interi siti e applicazioni risultavano completamente inacessibili, sembra che la situazione sia a poco a poco migliorata. I tecnici di Cloudflare stanno continuando a lavorare ad una soluzione.

In un breve comunicato, Cloudflare ha annunciato di star lavorando ad una soluzione, che dovrebbe arrivare molto presto. I primi guasti sono stati registrati verso le 08:30 di oggi, 21 giugno.

I problemi potrebbero essere ancora più grave per chi utilizza, di default, i DNS di Cloudflare sul proprio browser. In questo caso potreste riscontrare problemi durante le normali operazioni di navigazione, a prescindere dai siti che state visitando. La buona notizia è che per risolvere il problema vi basterà cambiare i DNS dalle impostazioni del browser.