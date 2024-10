La Commissione vuole vederci chiaro, con particolare riferimento alle cosiddette rabbit hole: cioè quando gli algoritmi, partendo da contenuti borderline, finiscono per promuovere post sempre più estremi e problematici.

La Commissione Europea ha intensificato il suo controllo sulle principali piattaforme tecnologiche, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza riguardo al funzionamento dei loro algoritmi di raccomandazione dei contenuti. YouTube, Snapchat e TikTok sono le ultime aziende a ricevere richieste di informazioni da parte della Commissione nell’ambito della nuova legge sui servizi digitali (DSA), che impone alle piattaforme di dimostrare come gestiscono i rischi legati ai contenuti raccomandati agli utenti.

L’Unione Europea vuole capire nel dettaglio come funzionano i sistemi di raccomandazione di queste aziende e quali misure adottano per mitigare i rischi associati. Tra questi, contenuti illegali come incitazione all’odio e droghe, ma anche l’influenza sulle elezioni, il discorso civile e il benessere dei minori.

YouTube e Snapchat dovranno spiegare i principi che guidano i loro algoritmi, con particolare attenzione alle cosiddette “rabbit holes”, ovvero le spirali di contenuti che, raccomandando contenuti simili a quelli già apprezzati dall’utente, rischiano di promuovere contenuti sempre più estremi e problematici.

Nel caso di TikTok, le richieste si concentrano sulle politiche adottate per prevenire comportamenti inautentici coordinati, come il tentativo di influenzare elezioni o dibattiti pubblici.

Le tre piattaforme avranno tempo fino al 15 novembre per rispondere alle richieste della Commissione, e queste risposte aiuteranno i regolatori a determinare se le aziende stanno rispettando le norme del DSA in merito alla trasparenza dei loro sistemi di raccomandazione. Le regole della nuova legge impongono requisiti di trasparenza molto severi per le piattaforme che contano oltre 45 milioni di utenti attivi mensili. La mancata collaborazione o la fornitura di risposte incomplete potrebbe comportare sanzioni significative.