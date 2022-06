Il Galaxy S22 Ultra è lo smartphone Samsung più venduto ad aprile

I risultati parlano molto chiaro, il Samsung Galaxy S22 Ultra aveva una quota di mercato dell’1,5% ad aprile, mentre il secondo telefono più popolare di Samsung era il Galaxy A13 in quanto copriva l’1,4% del mercato mentre il Samsung Galaxy A03 Core, che appartiene ad una fascia molto più bassa, è stato anche lui in grado di conquistare l’1,4% del mercato.

Il quarto e ultimo telefono Samsung nella top ten è stato il Samsung Galaxy A53 5G, che è riuscito a ottenere una quota di mercato globale dell’1,3%, ed è stato seguito da Redmi Note 11 LTE, che è riuscito a detenere una quota di mercato degli smartphone di dimensioni simili. Nonostante l’apparente successo del Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, rimane sicuro affermare però che il telefono è tutt’altro che lo smartphone più popolare disponibile sul mercato, al momento, in quanto è Apple che sta in testa.

L’ammiraglio è stato sicuramente lo smartphone Android più popolare ad aprile, infatti se si guarda agli altri ecosistemi, Apple ha preso il comando con quattro modelli di iPhone. L’iPhone 13 deteneva la più grande quota di mercato globale del 5,5%, seguito da iPhone 13 Pro Max con una quota del 3,4%, quindi iPhone 13 Pro e iPhone 12 avevano rispettivamente una quota dell’1,8% e dell’1,6%.

Come mostrato nel grafico, l’S22 è in classifica, secondo gli analisti, il Galaxy S22 Ultra è riuscito a godere di questa popolarità per via del fatto che è il prodotto preferito da tutti gli utenti di Galaxy Note, una serie che non esiste più, e l’S22 Ultra è l’unico vero successore del Galaxy.

Sapevate che gli smartphone della linea Samsung si sono svalutati nel tempo prima degli iPhone? Potrebbe essere una buona informazione per acquistarne uno, in quanto si stratta comunque di smartphone eccezionali adatti a tutte le esigenze. Ecco l’articolo completo dove ne parliamo.