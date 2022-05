I Samsung Galaxy S22 si sono svalutati prima degli iPhone 13

Non è di certo un mistero che comprare dei nuovi dispositivi in prossimità del day one porta a pagare a prezzo pieno dei prodotti che dopo qualche tempo si sarebbero svalutati, ma ovviamente capire al meglio le cifre di deprezzamento dei gioiellini non un compito facile.

Come spiegato grazie alle pagine di Android Authority, SellCell ha analizzato nello specifico il calo di prezzo di alcuni dei dispositivi di fascia alta giunti sul mercato nel corso dello scorso anno, dagli iPhone ai Pixel di Google, passando anche per gli S22 di Samsung.

Come potete vedere nel grafico presente qui di seguito si parla nello specifico sia dei modelli venduti come nuovi e sia di quelli in condizioni ottime, fra uno e due mesi, con dati che mostrano come nel giro di un effettivo singolo mese fosse addirittura possibile mettere mano su alcuni S22 a oltre meno della metà del prezzo.

Ovviamente si tratta di cifre indicative e non precise, con diverse variabili di cui è bene tenere conto quando si acquista un articolo usato, ma analizzare il deprezzamento dei dispositivi è di sicuro interessante, considerando la velocità con cui in alcuni casi questi perdono il proprio valore..