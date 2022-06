Twitter testa le Notes: post senza limiti di caratteri, come nei blog

Twitter non ospiterà più soltanto i post mordi e fuggi da 280 caratteri. Negli USA arriva la funzione Notes: post in stile articolo di blog senza limite di caratteri

Twitter cambia completamente vocazione, o quasi. Il social non ospiterà più soltanto i post mordi e fuggi da 280 caratteri: nella giornata di oggi è stata presentata una nuova funzionalità chiamata Notes. Darà la possibilità di scrivere dei veri e propri articoli – come sui blog – senza limiti di carattere.

La funzione Notes offre un pannello strumenti relativamente avanzato, permettendo di formattare il testo a piacere – ad esempio allegando immagini e video, oppure scegliendo caratteri personalizzati. Tutti i contenuti pubblicati nel formato Notes potranno essere condivisi e salvati dagli altri utenti.

Per il momento le Notes sono ancora in fase di testing, limitatamente negli Stati Uniti. Ad ogni modo, il social network non ha fatto mistero di voler portare la funzionalità anche negli altri paesi, Italia inclusa. È solo questione di tempo.

Twitter Notes è uno dei più importanti cambiamenti introdotto dal social network, che dopo l’introduzione delle Stanze – le chat vocali su modello Clubhouse – sta progressivamente cercando di raggiungere un pubblico più vasto grazie a nuovi prodotti e servizi.

Nel frattempo c’è chi ha piani ancora più ambiziosi per Twitter: Elon Musk, intervenendo durante un Q&A con i dipendenti della società, ha annunciato di voler trasformare il social network in qualcosa di molto simile a WeChat, la superapp cinese. Oggi il CdA di Twitter ha dato luce verde alla proposta di acquisto presentata dal miliardario.