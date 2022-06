Elon Musk ha raccontato ai dipendenti di Twitter come intende cambiare il social network

Durante un incontro con i dipendenti del social, Elon Musk ha spiegato come intende cambiare Twitter. "Dovrà essere come WeChat", ha detto.

Giovedì Elon Musk si è incontrato con i dipendenti di Twitter. Durante l’incontro, Musk ha raccontato come intende cambiare il social network, suggerendo che parte dei cambiamenti riguarderanno in prima persona lo staff. Ad esempio ha anticipato che potrebbe essere necessario licenziare almeno una parte dei manager e dei dipendenti attuali e che forse verrà messo in discussione l’attuale modello di smart working.

A fine aprile il miliardario ha presentato un’offerta di 44 miliardi per acquistare la società. Poi a maggio l’operazione di acquisizione era finita in stallo, dopo che Musk aveva contestato pubblicamente i dati condivisi da Twitter sul numero di bot e account fake presenti sul social. Dopo un braccio di ferro andato avanti per diverse settimane, il CdA di Twitter ha acconsentito di condividere con il miliardario alcuni dei dati necessari per condurre un’analisi indipendente sul problema degli account fake.

L’incontro con i dipendenti potrebbe essere un buon segnale: sembra che le trattative si siano finalmente sbloccate e che l’operazione di acquisizione stia procedendo con toni meno ostili.

Elon Musk ha spiegato di voler rendere Twitter un po’ più simile a WeChat e TikTok, con l’obiettivo di superare il tetto di 1 miliardo di utenti iscritti al social network. Questo è possibile esclusivamente a patto di estendere i servizi attualmente offerti da Twitter. Dobbiamo essere certi che gli utenti siano sempre intrattenuti e informati grazie a Twitter.

Il paragone è con WeChat, una superapp che offre una ricca suite di prodotti: in Cina viene usato per tutto, dai pagamenti alla messaggistica, passando per le attività social. L’equivalente di WhatsApp, Twitter, Facebook, Amazon e PayPal in un’unica app.

Non esiste nulla come WeChat al di fuori della Cina. In Cina gli utenti praticamente vivono su WeChat, se riusciamo a ricreare ciò su Twitter, allora sarà un enorme successo

ha detto Elon Musk.

Quello di giovedì è stato il primo incontro tra Elon Musk e i dipendenti della società, da quando il miliardario ha presentato una proposta per acquistare Twitter. Durante l’incontro – che si è tenuto virtualmente – i rappresentanti dei dipendenti hanno potuto fare alcune domande ad Elon Musk.

Elon Musk ha anche spiegato di dare molta importanza al ruolo che Twitter ha – e può avere – nell’informare le persone. “Credo che Twitter possa migliorare molto, mantenendo le persone informate sulle questioni più serie”. Per farlo il miliardario vuole cambiare l’algoritmo del social, rendendolo più simile a TikTok.

Ha poi ribadito la sua priorità di sconfiggere le bot machine. «Creare una troll army su Twitter deve diventare molto più costoso di quanto sia oggi», ha aggiunto, alludendo alla facilità disarmante con cui oggi è possibile acquistare e usare account falsi sul social.