Micron annuncia un’enorme scheda microSD da 1,5 TB

Micron offre una scheda microSD per applicazioni embedded con un'impressionante capacità di 1,5 TB, sufficiente per contenere quattro mesi di filmati.

Annunciata alla conferenza Embedded World 2022 a Norimberga, in Germania, la nuova i400 di Micron è considerata la scheda microSD con la capacità più elevata mai realizzata ed è stata progettata con particolare attenzione alle applicazioni di sicurezza video di livello industriale. Micron afferma che il mercato della sicurezza video dovrebbe valere 83 miliardi di dollari entro il 2030.

Con la sua capacità di 1,5 TB, la scheda microSD i400 dovrebbe essere adatta per l’archiviazione video e per le implementazioni VSaaS ibride, in quanto può archiviare fino a 120 giorni di filmati di sicurezza video localmente, consentendo agli utenti di dare la priorità a quali dati ottenere caricati e archiviati nel cloud. Oltre ai video di sicurezza, esistono numerose altre applicazioni perimetrali e IoT in cui è necessario archiviare, gestire e analizzare grandi volumi di dati, anziché semplicemente ritrasmetterli tutti a un repository di dati centralizzato per l’elaborazione.

Micron afferma che il trattamento della scheda microSD i400 come memoria principale per le applicazioni edge fornirà agli utenti analisi dell’IA in tempo reale e un processo decisionale più rapido all’interno di fotocamere intelligenti e altri dispositivi. L’i400 ha un tempo medio di funzionalità prima di guastarsi, di due milioni di ore e può gestire contemporaneamente la registrazione video 4K con “fino a otto eventi AI al secondo“, il che presumibilmente significa l’accesso simultaneo ai dati per applicazioni come il rilevamento di oggetti e classificazione per targa o riconoscimento facciale.

La scheda microSD è prodotta utilizzando il processo NAND 3D a 176 strati di Micron, che l’azienda ha iniziato a utilizzare per le spedizioni in volume di prodotti verso la fine del 2020. Da allora, Micron ha rivelato di avere una NAND 3D a 232 strati in fase di sviluppo con una tabella di marcia per la fornitura chip con oltre 500 livelli in futuro, come riportato dal nostro sito gemello Blocks & Files .