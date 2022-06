Samsung Galaxy S21 FE: la chiacchierata versione 4G sembrerebbe non esistere

A quanto pare, dopo che la versione 4G degli smartphone S21 FE ha iniziato a far parlare di sé, è emerso che questa potrebbe all'effettivo non vedere mai la luce.

Si è parlato qualche tempo a dietro della possibilità che Samsung stesse lavorando a una versione rivista dei suoi S21 FE piuttosto che a dei nuovi S22 FE, com’era in effetti facile immaginare vista l’abitudine del colosso di realizzare delle Fan Edition delle proprie serie principali prima del lancio delle successive. Le pagine di MySmartPrice hanno tuttavia avuto modo di fare luce sulla questione, smentendo potenzialmente quando anticipato per quel che concerne l’S21 FE con supporto solamente alla tecnologia del 4G.

Si parla nello specifico di un nuovo indizio arrivato grazie ai dispositivi che supportano Google Play, con un modello noto come SM-G990B2 che sarebbe potuto essere proprio l’S21 FE con supporto al solo 4G, ma che all’effettivo supporta come spiegato il 5G. Di conseguenza, la precedente teoria è stata praticamente del tutto smentito, mentre ovviamente non è impossibile che Samsung stia comunque lavorando a un telefono di questo tipo, ma c’è da dire che non ci sono al momento fonti per supportare questa teoria.

C’è da dire che la sorte degli S21 FE non è stata particolarmente positiva, considerando che questi si presentavano con potenzialità minori rispetto a quando visto con gli S21 ma che all’effettivo non avevano una riduzione del prezzo molto conveniente per molti utenti, ma c’è ovviamente da sperare che – nel caso in cui Samsung pensi comunque alla prossima serie – la situazione risulti migliore.

Anche se alcuni rumor puntano alla presunta cancellazione dei dispositivi Samsung, prima di rilasciare gli S23, che dovrebbero arrivare nel corso del prossimo anno, Samsung potrebbe comunque avere modo di stupire gli utenti con una nuova Fan Edition, anche se c’è da dire che al momento non ci sono novità ufficiali di alcun tipo in tal senso, ed è bene di conseguenza prendere quanto emerso con cautela.