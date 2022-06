Iniziamo la recensione di Magic Fish dicendo che è un graphic novel che riflette sulla barriera e sulle connessioni tra le lingue degli immigrati di prima generazione e quelle degli immigrati di generazione, un rapporto che non si limita a semplici parole ma racchiude tutta la nostra identità.

Tiến e la sua famiglia usano le storie di varie fiabe per comunicare le loro verità e il risultato è una storia ricca di sfumature e sincera che si eleva al di sopra delle trappole degli archetipi delle fiabe.

Le lingue che parliamo sono una vera e propria mappa per capire dove siamo. Se non riesci a leggere la mappa, sei perso. Essendo cresciuto con due lingue, sentendo che doveva scartarne una per guadagnarne un’altra, il peso della citazione che appare all’inizio di Magic Fish, colpirà chiunque abbia vissuto da immigrato. Helen, la madre di Tiến, ha parlato di esperienze simili: il suo “io passato e presente parlano due lingue diverse”.

È irrevocabilmente trasformata da quando una piccola barca l’ha portata via dalle coste del Vietnam, verso i sogni promessi di una terra straniera. Quella di Helen è una donna separata dal suo passato, di cui parla raramente a Tiến. Il vuoto di parole tra di loro è riempito dagli spazi delle fiabe: uno strumento che questo libro rivisita più e più volte per contestualizzare sentimenti troppo complicati, anche per le persone che parlano più lingue. Il trailer del libro a questo link.

La realtà non è una fiaba

La prima fiaba raffigurata è Tattercoats, e qui vengono mostrate le abilità di Trung Le Nguyen nel visualizzare bellissimi costumi, insieme alla sua capacità di intrecciarsi senza soluzione di continuità tra più narrazioni. Sia Alera che Helen sono perseguitati dall’immagine di un mare crudele e spietato, nostalgici della voce della madre, proiettata attraverso un anello magico o una telefonata.

Anche la storia di Tiến prende forma qui, poiché lo vediamo con i suoi amici Claire e Julian e la timida cotta che ha per quest’ultimo.

Continua dicendoci che ha lottato per trovare un termine vietnamita per quello che è, un ragazzo che ama gli altri ragazzi.

Tutto questo si svolge tra i disegni che illustrano la principessa Alera, i vari travestimenti e gli abiti celesti che indossa. E Tien avrebbe finalmente saputo che provenivamo dalle stesse storie.

La prossima fiaba che visitiamo è un classico vietnamita, Tấm e Cám. Una fiaba di Cenerentola tutta nostra, che Trung ha infuso con ancora più carattere ritraendola attraverso la lente degli abiti e degli edifici dell’era coloniale. Laddove la rivisitazione di Tattercoats era piena di desiderio malinconico e sogni semi-realizzati, la versione che abbiamo ottenuto di Tấm e Cám era quella più grintosa.

Rivisitiamo il tema della morte e della vita ancora e ancora, una storia che continua dove ti aspetteresti un finale netto.

Magic Fish ricorda ai suoi lettori la capacità di una fiaba di trasformarsi, sia attraverso la metamorfosi dei ricordi, sia attraverso la magia della rivisitazione.

Avverte anche delicatamente dell’aspettativa di un lieto fine, quando le vite sono infinitamente complesse e hanno un modo di persistere attraverso le generazioni – come il Vietnam e i suoi figli, un paese modellato dalle mani della colonizzazione, ma rifiuta di adattarsi alle narrazioni di chiunque altro.

È una vecchia, vecchia storia. I dettagli cambiano. Le cose cambiano. E ora questa storia è nostra. Infine, Magic Fish si conclude con un’interpretazione de La Sirenetta. Nella Nota dell’autore, Trung afferma di aver sempre visto questo racconto di Hans Christian Andersen come una storia di immigrazione.

Una ragazza che rinuncia alla sua capacità di comunicare per poter realizzare sogni in una terra lontana, che si irrita e soffre ad ogni passo che fa. È il mio racconto preferito, splendidamente disegnato usando l’ispirazione dell’estetica fantasy di Hong Kong e le immagini del balletto. È una storia che incoraggia la riscrittura dei nostri finali, illustra come l’amore supera le barriere e la bellezza di una madre e un figlio che imparano a parlare la lingua dell’altro.

Le storie di cui abbiamo bisogno

Avviciniamoci alla conclusione della recensione di Magic Fish un culmine sincero e vittorioso dei fili narrativi a cui sta lavorando questo graphic novel. È stupefacente come questo graphic novel sia splendidamente illustrato e scritto in modo toccante. Sebbene Helen e Tiến siano madre e figlio, a volte hanno problemi a relazionarsi l’uno con l’altro. Questo è il risultato, forse, di provenire da mondi diversi. Helen è una rifugiata vietnamita arrivata in America da adulta, mentre Tiến è nato e cresciuto negli Stati Uniti.

Ma ogni sera, dopo cena, i due si leggono a turno le fiabe, una pratica iniziata originariamente perché Helen potesse lavorare sul suo inglese, ma che non hanno mai abbandonato del tutto: vivendo insieme gli eventi delle storie, madre e figlio ricostruiscono esperienze condivise, anche se ausiliarie.

Magic Fish, lo straordinario graphic novel di debutto di Trung Le Nguyen, l’artista drammatizza le fiabe che Helen e Tiến leggono all’interno della narrazione, in modo che anche i lettori partecipino alle loro esperienze condivise.

Si rivela un modo intimo e incredibilmente efficace per connettere lettore e personaggio.

La storia di Nguyen si svolge in tre tempi e spazi diversi e, sebbene l’arte sia essenzialmente in bianco e nero, ciascuna di queste ambientazioni è rappresentata da un colore diverso, che a volte riempie quelli che altrimenti sarebbero sfondi vuoti con piani di colore solidi. Il presente è in rosso, il passato in giallo e le fiabe in viola, con poche eccezioni, come quando un’ambientazione si sovrappone a un’altra, o qualcosa ha bisogno di un’accentuazione speciale all’interno di un’ambientazione prestabilita.

Nel presente, Helen si sente un po’ persa, mentre lotta tornare dalla madre malata in Vietnam e lavora duramente per guadagnare abbastanza soldi per tornare a farle visita senza sacrificare alcun elemento della vita che ha contribuito a costruire per Tiến.

Tiến, nel frattempo, ha una cotta per il ragazzo nella sua ristretta cerchia di amici in una scuola privata cristiana, e lotta con se o come fare coming out con i suoi genitori, poiché non sa nemmeno se esiste una parola per ” gay” in vietnamita.

Le tre fiabe che leggono riflettono i loro conflitti in vari modi e, è vero, a volte pazzeschi. Ad esempio, la prima storia che leggono è una variante di Cenerentola che presenta quindi in modo prominente la presenza di una serie di balli… che si svolgono attorno alle scene di Helen che cuce toppe sul cappotto di Tiến e di lui e i suoi amici che si preparano per un ballo scolastico.

Le altre storie sono una versione vietnamita de “La sirenetta” l’ultima delle quali è presentata qui come la storia di una relazione disapprovata (“Mia dolce bambina, questo è trasgressivo”, racconta la strega del mare quando viene a sapere del suo amore per un mortale), anche se il cui finale è piuttosto radicalmente cambiato in una risoluzione tortuosa all’ansia di Tiến riguardo al coming out.

L’arte di Nguyen è disegnata in uno stile che sembra un meraviglioso compromesso tra l’illustrazione dell’età dell’oro del tipo che si potrebbe trovare nei libri di fiabe di Andrew Lang o nelle raccolte di fiabe dei fratelli Grimm o Andersen e manga moderni e realistici.

I disegni visti all’interno dei passaggi delle fiabe, passaggi ambientati principalmente in ambienti moderni, sono tutti piuttosto sorprendenti, ancora di più della rivisitazione culminante della “Sirenetta”, in cui ci sono abiti mozzafiato e il la strega del mare ha la forma e la sagoma di un gigantesco squalo martello, mentre i mortali che vivono sulla terraferma indossano abiti degli anni ’80.