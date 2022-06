LEGO Super Mario: annunciato il Pack Personaggi – Serie 5

In occasione del LEGOCON 2022, Nintendo ha annunciato l’arrivo del nuovo Pack Personaggi – Serie 5 di LEGO Super Mario. In arrivo il 1 agosto 2022, il Pack Personaggi – Serie 5 avrà un costo di 5,99 euro l’uno.

Just announced at #LEGOCON, the latest #LEGO Super Mario Character Packs are on the way! Get playing with Nabbit, a Hammer Bro, Baby Yoshi and more! Learn more: https://t.co/3Qhv2e8bdN pic.twitter.com/3fjuq7fiYX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 18, 2022

Ogni Pack contiene un personaggio costruibile a sorpresa dotato di action tag e una piccola costruzione da utilizzare come espositore o da aggiungere a un livello per potenziare il gioco. I personaggi LEGO Super Mario da collezionare sono 8: Ruboniglio, un Toad viola, Martelkoopa, Pterotondo, Magikoopa, Baby Yoshi, Yoshi rosso e Tipo Timido blu, ognuno progettato per essere utilizzato con uno dei tre set set Starter Pack , ossia LEGO Mario, LEGO Peach o LEGO Luigi, necessario per il gioco interattivo.

In ogni confezione sarà presente una guida alla costruzione. La guida è disponibile anche nell’app LEGO Super Mario, che offre in aggiunta strumenti di visualizzazione digitale in grado di aggiungere un’ulteriore dimensione all’esperienza di costruzione.