Django/Zorro: Antonio Banderas rivela cosa si sono detti con Quentin Tarantino sul progetto

Molti appassionati sarebbero intrigati all’idea di vedere il crossover cinematografico Django/Zorro, con Jamie Foxx protagonista e Antonio Banderas di nuovo nei panni del bandito mascherato, e magari con Quentin Tarantino alla regia. Lo Stesso Banderas ha rivelato di aver parlato con Quentin Tarantino del progetto.

Ecco che cosa si sono detti:

Abbiamo parlato durante la notte degli Oscar del 2020, quando sono stato nominato per Dolor y Gloria. Ci siamo visti durante una festa. Lui venne da me e dissi che se il progetto era nelle sue mani ci sarei stato, perché Quentin ha la capacità di fare questi tipi di film dandogli qualità. Anche se si tratta di lungometraggi basati su produzioni anni Sessanta o Settanta, lui riesce a prendere questo materiale per renderlo molto interessante. Non abbiamo mai lavorato insieme, ma sarebbe un qualcosa di forte, considerando la sua presenza, e quella di Jamie Foxx, e perché mi piacerebbe fare Zorro in un età più avanzata. Sarebbe fantastico, divertente, e pazzesco.