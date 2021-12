Zorro: in lavorazione una serie TV Disney con protagonista Wilmer Valderrama

Disney Branded Television ha in lavorazione una serie TV dedicata al personaggio di Zorro con protagonista Wilmer Valderrama.

Dopo aver realizzato negli anni Cinquanta una serie TV di Zorro divenuta iconica, la Disney ha messo in cantiere un nuovo progetto sul personaggio, che avrà come protagonista l’interprete Wilmer Valderrama, che, oltre a vestire i panni dell’eroe, sarà anche il produttore esecutivo del telefilm.

A sviluppare la serie TV su Zorro in qualità di produttore esecutivo sarà Gary Marsh, ex presidente di Disney Branded Entertainment, assieme a John Gertz di Zorro Productions, Inc. Ayo Davis di Disney Branded Television ha dichiarato:

Stiamo reimmaginando questo classico, ambientandolo nel pueblo di Los Angeles, in una versione innovativa e moderna. L’obiettivo è unire character contemporanei con lo humor, l’azione, il dramma, la suspense, e tutto ciò che ha reso iconiche le storie di Zorro. Vogliamo creare un qualcosa che intrattenga e che sia anche culturalmente rilevante, capace di connettersi con gli spettatori delle nuove generazioni.

L’interprete Wilmer Valderrama ha dichiarato:

Sono cresciuto con Zorro, ed essendo di origine latina, si tratta di un personaggio che mi ha sempre fatto sentire un eroe. Da storyteller avverto una responsabilità nei confronti delle storie a cui cerco di dare vita.

Al momento non sono stati offerti ulteriori dettagli sul progetto.