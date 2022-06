Forza Motorsport: confermata la prima lista di auto

Turn 10 ha confermato l'elenco delle prime 37 auto che saranno disponibili al lancio in Forza Motorsport. Ecco la lista completa.

Forza Motorsport è tornato a mostrarsi in occasione dell’Xbox & Bethesda Showcase. Dopo aver condiviso i primi dettagli sul gioco, Turn 10 ha svelato la prima lista di auto che saranno presenti in Forza Motorsport. Si tratta di un elenco di 37 vetture, che comprende perlopiù auto sportive e da competizione, tra cui molte inedite e quindi mai viste prima d’ora nella serie.

Ecco la lista parziale delle auto che saranno disponibili al lancio:

2018 Acura #36 Gradient Racing NSX GT3

2020 Acura #6 ARX-05 DPi

1958 Aston Martin DBR1

2017 Aston Martin Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 #7

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2021 Audi RS e-tron GT

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1966 Chaparral #66 Chaparral Cars 2E

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé

1969 Dodge Charger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1967 Eagle-Weslake T1G

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

1966 Ford #2 GT40 Mk II Le Mans

1969 Ford Mustang Boss 302

2018 Formula Drift #64 Nissan 370Z

2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra

2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

1967 Honda RA300

2020 Koenigsegg Jesko

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

2020 Lamborghini Huracan EVO

1991 Mazda #55 Mazda 787B

1966 McLaren M2B

2019 McLaren Senna GTR

2018 Mercedes-AMG GT3

1970 Mercury Cougar Eliminator

2016 NIO EP9

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R NISMO (R35)

2017 Porsche #911 Porsche GT Team 911 RSR

2021 Porsche 911 GT3

Ovviamente, come dicevamo, si tratta di una lista ancora parziale. In futuro il parco vetture di Forza Motorsport andrà ad ampliarsi notevolmente con l’arrivo di nuove auto. Vi ricordiamo che Forza Motorsport sarà disponibile durante la primavera 2023 su PC, Xbox e Xbox Cloud Gaming, con approdo al day one su Xbox e PC Game Pass.