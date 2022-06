macOS 12.4 si aggiorna con una patch in esclusiva per gli M2

La nuova build pubblicata da Apple, portante il numero 21F2092, è dedicata solo ed esclusivamente ai nuovi MacBook dotati di SoC M2, la cui uscita è attesa per il prossimo e non troppo lontano 24 giugno 2022.

I chip M2 progettati da Apple sono molto performanti e dotati di una CPU il 18% più veloce e di una GPU il 35% più veloce rispetto agli M1, con una larghezza di banda maggiore e di nuovi core per performance ed efficienza, con 24 GB di memoria unificata, ben il 50% in più rispetto a quanto visto con i “vecchi” SOC.

Questo update lascia invariata la versione del sistema operativo, che rimane sempre macOS Monterey 12.4, questo implica che non ci saranno grandi novità per via di questo cambiamento, ma bisogna ancora scoprire se la nuova versione sarà preinstallata sui nuovi MacBook il giorno in cui saranno acquistabili nel corso della prossima settimana. Il nuovo MacBook Pro 13 M2 è finalmente preordinabile a partire da oggi pomeriggio (17 giugno 2022) dalle ore 14:00 sul sito ufficiale di Apple, mentre per l’Air bisognerà aspettare ancora, ma non sappiamo precisamente quando ciò accadrà.

Sapevate che il MacBook Pro da 13 pollici con M2 supera i Mac Pro a livello prestazionale, ma con un costo nettamente inferiore? Questa è una splendida notizia per tutti coloro che vorrebbero acquistarne uno, ma che hanno un limite di budget. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Inoltre vorremo ricordare che, per chi preferisse un dispositivo mobile, per via magari della sua comodità di utilizzo fuori casa, o anche per questioni lavorative che richiedono meno potenza dal punto di vista hardware, l’iPad Pro da 14 pollici (che possiede un chip M2), potrebbe essere rilasciato sul mercato da Apple tra settembre e ottobre. Abbiamo approfondito il tutto in questa news.