Il MacBook Pro da 13 pollici con M2 supera i Mac Pro

I Mac sono tra i dispositivi Apple più usati a livello lavorativo da aziende grandi e piccole e liberi professionisti, ma visto l’esborso economico necessario per portarselo a casa, diventa sempre più impegnativo ricercare quale fra i tanti modelli disponibili è più consono acquistare per il proprio lavoro o la propria azienda. Il nuovo MacBook Pro da 13 pollici con il chip M2 sembra essere più veloce di un modello base Mac Pro nei benchmark, nonostante costi quasi 5.000$ in meno.

In un risultato di Geekbench 5 emerso lo scorso mercoledì, il nuovo MacBook Pro da 13 pollici ha ottenuto un punteggio multi-core di 8.928, mentre la configurazione standard del Mac Pro con un processore Intel Xeon W a 8 core ha un punteggio multi-core medio di 8.027. Ciò suggerisce che il nuovo MacBook Pro da 13 pollici, che parte da una cifra di 1.299$, ha prestazioni multi-core fino all’11% più veloci rispetto al modello base Mac Pro che invece ha un prezzo di 5.999$.

Le configurazioni Mac Pro di fascia alta sono ancora in grado di superare il chip M2, come il modello a 12 core, ma al costo di addirittura 6.999$ e oltre. Dato che il Mac Pro ha altri vantaggi come espandibilità, opzioni GPU configurabili, opzioni di capacità di archiviazione SSD integrate più grandi e opzioni RAM molto più grandi, questo non è certamente un confronto alla pari, ma i benchmark sono comunque una testimonianza delle impressionanti prestazioni dei chip di silicio Apple nei Mac più economici, e di sicuro questo fattore non è assolutamente da sottovalutare in fase di acquisto.

Quelli elencati qui di seguito sono una serie di punteggi multi-core medi di Geekbench 5 per i vari Mac:

Mac Studio con M1 Ultra: 23.366

Mac Pro con Intel Xeon W a 28 core: 20.029

MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici con M1 Max: da 12.162 a 12.219

Mac Pro con Intel Xeon W a 12 core: 11.919

MacBook Pro 13 pollici con M2: 8.928 (basato su un singolo risultato)

Mac Pro con Intel Xeon W a 8 core: 8.027

MacBook Pro da 13 pollici e MacBook Air con M1: da 7.395 a 7.420

Il Mac Pro e il Mac mini di fascia alta sono gli unici Mac basati su Intel rimasti nella gamma di prodotti Apple. Il nuovo MacBook Pro M2 da 13 pollici sarà disponibile per l’ordine in tutto il mondo a partire da venerdì, con consegne ai clienti e disponibilità in negozio a partire dal 24 giugno. Apple rilascerà anche un MacBook Air riprogettato con il chip M2 a luglio ed anche questo dovrebbe superare in performance il modello base, ovvero il Mac Pro per un prezzo di partenza ancora più basso di 1.199$.