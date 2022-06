Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion: ecco le prime immagini

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, il remake del titolo per PSP, si mostra in una serie di nuove immagini pubblicate da Square Enix. Gli scatti, che trovate qui sotto, mostrano alcune sequenze dell’avventura, incluse alcune scene tratte da diversi combattimenti. Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion racconterà una storia ambientata 7 anni prima degli eventi di Final Fantasy VII che vede come protagonista Zack Fair.

Stando alle parole di Square Enix, il gioco trasformerà il comparto grafico, rifinendo tutti i modelli 3D del gioco. Inoltre, questa edizione includerà una colonna sonora d’eccezione e un rinnovato e più approfondito doppiaggio (disponibile in lingua inglese e giapponese) per presentare Final Fantasy VII sotto una luce nuova.

Vi ricordiamo che Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion sarà disponibile questo inverno per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Steam. Restando in tema, ieri Square Enix durante l’evento per i festeggiamenti dei 25 anni di Final Fantasy VII ha annunciato anche l’arrivo di Final Fantasy VII: Rebirth, l’attesa seconda parte del Remake uscito nel 2020.

