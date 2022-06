Street Fighter 6, nuovo video di gameplay dedicato a Chun-Li

Street Fighter 6 torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay dedicato a Chun-Li. Il filmato, pubblicato da Game Informer, dura circa cinque minuti e ci permette di vedere la combattente alle prese con alcuni dei lottatori che saranno presenti nel nuovo capitolo di Street Fighter.

Vi ricordiamo che il nuovo capitolo del celebre picchiaduro di Capcom includerà diverse novità, come ad esempio il nuovo indicatore Drive che permetterà di eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa, la modalità arcade, le partite online, la modalità Allenamento, gli scontri Versus in locale e due nuove modalità chiamate World Tour e Battle Hub.

Street Fighter 6 sarà disponibile nel corso del 2023 nelle versioni PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.