Da ciao ad addio: il trailer ufficiale del film Netflix che uscirà il 6 luglio

Il 6 luglio arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il lungometraggio Da ciao ad addio, intitolato in lingua originale Hello, Goodbye and Everything in Between. Si tratta di un film romantico con un plot piuttosto particolare, in cui i due protagonisti sono una coppia che decide idealmente di lasciarsi e darsi un ultimo appuntamento prima di andare all’università. Ma le cose cambieranno in maniera inaspettata.

Ecco il trailer di Da ciao ad addio.

Questa è la descrizione del film offerta da Netflix:

Clare (Talia Ryder) e Aidan (Jordan Fisher) decidono di lasciarsi prima di iniziare l’università, ma vogliono trascorrere insieme un’ultima memorabile serata. Mentre ripercorrono le tappe della loro relazione, dall’incontro al primo bacio e al primo litigio, arrivano a un punto di svolta e devono affrontare una decisione fatidica: restare uniti o dirsi addio per sempre? Da ciao ad addio è un’avvincente commedia romantica dai produttori di Tutte le volte che ho scritto ti amo, tratta dal bestseller di Jennifer E. Smith.

Nel frattempo sulla piattaforma streaming è già uscito il documentario Halftime su Jennifer Lopez, il film Hustle con Adam Sandler, ed il 24 giugno arriverà La Casa di Carta: Corea.

Potrebbe interessarti anche questa news: