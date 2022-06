Halftime: il documentario su Jennifer Lopez è già al secondo posto nella top 10 di Netflix

16—Giu—2022 / 11:34 AM

Dopo solo un giorno dalla sua uscita, il documentario Halftime, sulla preparazione di Jennifer Lopez per lo show del Super Bowl del 2020, è già salito al secondo posto nella classifica dei film su Netflix più visti in questo periodo, dietro solo al film con Adam Sandler intitolato Hustle.

Halftime si è piazzato al secondo posto della top 10 dei film di Netflix, superando produzioni come The Amanzing Spider-Man; Mission: Impossible – Protocollo Fantasma e Interceptor. Mentre mantiene il primo posto Hustle, uscito l’8 giugno sulla piattaforma streaming, e che da una settimana domina su Netflix come film più visto.

Questa è la descrizione del documentario proposta dalla piattaforma streaming:

HALFTIME offre uno sguardo intimo dietro le quinte che rivela la grinta e la determinazione caratteristiche di Jennifer Lopez. Il film segna l’inizio della seconda metà della sua vita e illustra la sua evoluzione come donna latinoamericana, madre e artista che ha assunto il pieno controllo della propria carriera e usa la propria voce per scopi più alti.

Halftime è un’occasione anche per dare uno sguardo al percorso di Jennifer Lopez come artista, ma anche alla sfera privata ed al suo ruolo di madre. Chiaramente, parlando proprio di sfera privata, molti appassionati vorrebbero avere la possibilità di guardare meglio dall’interno il rapporto tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia forse più chiaccherata degli ultimi tempi, e nel documentario è presente anche un’intervista allo stesso attore.