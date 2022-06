La Casa di Carta: Corea, poster e foto ufficiali della serie Netflix

Netflix ha rilasciato il poster e le foto ufficiali de La Casa di Carta: Corea, atteso remake dell'amata serie spagnola in arrivo il 24 giugno.

Dopo il nuovo trailer, ecco arrivare anche le foto ufficiali e il poster italiano per La Casa di Carta: Corea, atteso remake dell’originale serie spagnola che tanto ha appassionato il pubblico negli scorsi anni.

Questa la prima sinossi della serie, in arrivo su Netflix il prossimo 24 giugno:

Un bottino da 4.000 miliardi di won in valuta comune, una rapina senza limiti in un paese senza frontiere: “Un crimine può cambiare il mondo”.

