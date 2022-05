Hustle: il trailer ufficiale del film Netflix con Adam Sandler

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Hustle, il lungometraggio con Adam Sandler in cui l’interprete veste i panni di un talent scout del basket che si mette alla prova nell’NBA. Il film sarà disponibile l’8 giugno sulla piattaforma streaming.

Qui sotto trovate il trailer ufficiale di Hustle, che vede Adam Sandler alle prese con un film drammatico, dopo la sua performance in Diamanti Grezzi.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

Dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, un talent scout del basket (Adam Sandler) in cerca di riscatto decide di convincere il fenomeno sportivo a trasferirsi negli Stati Uniti senza chiedere l’approvazione della squadra. Contro ogni previsione, i due avranno un’ultima occasione per dimostrare di essere all’altezza dell’NBA.

Il film è diretto da Jeremiah Zagar, e vede nel cast, tra gli altri, oltre allo stesso Adam Sandler, anche Ben Foster e Robert Duvall, ed ha tra i produttori il popolare giocatore dei Los Angeles Lakers LeBron James. Ricordiamo che Adam Sandler è apparso in diversi film Netflix di recente, e lo abbiamo visto in lungometraggi come Murder Mystery, Diamanti grezzi e Hubie Halloween.

Potrebbero interessarti anche queste news dedicate alle prossime uscite su Netflix: