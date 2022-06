Blonde: il teaser trailer del film Netflix con Ana De Armas come Marilyn Monroe

Netflix ha diffuso il teaser trailer del lungometraggio Blonde, con protagonista Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe. Il film sarà distribuito sulla piattaforma streaming il 23 settembre. Blonde è tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates.

Ecco il teaser trailer di Blonde.

Andrew Dominik sta lavorando a questo lungometraggio da oltre dieci anni, ed ora siamo arrivati a pochi mesi dalla distribuzione del film. La storia reimmagina il percorso di vita complicato di Marilyn Monroe, mischiando realtà e finzione, e proponendo al pubblico una prospettiva di quella che era la Marilyn di fronte al pubblico, e ciò che invece era la persona nella vita privata.

Il regista Andrew Dominik, descrivendo la storia, ha dichiarato:

Si tratta di un film sulla condizione umana, e di come un trauma d’infanzia possa formare un’adulta divisa in due tra pubblico e privato. Si tratta una storia comune ad ogni essere umano, ma che in questo caso utilizza come mezzo l’esposizione ai media. […] penso che questo progetto possa dire molto a livello cinematografico.

Blonde arriva ad essere distribuito in un periodo in cui Ana De Armas è in piena ascesa, considerando che è apparsa in No Time to Die, e che negli ultimi mesi è uscito su Prime Video il film Deep Water, che la vede protagonista al fianco di Ben Affleck.