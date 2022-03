Deep Water: il trailer del thriller con Ana De Armas e Ben Affleck

I 20th Century Studios hanno pubblicato il trailer ufficiale dedicato al film thriller con protagonisti Ben Affleck e Ana De Armas, intitolato Deep Water. In precedenza era stato mostrato un breve teaser che faceva vedere poco o nulla del lungometraggio.

Qui sotto trovate il trailer ufficiale di Deep Water.

Il regista di questo lungometraggio, Adrian Lyne, è un esperto di thriller erotici, considerando che ha diretto film come Attrazione fatale e 9 Settimane e mezzo. Deep Water è il primo lungometraggio diretto da Lyne dal 2002, quando realizzò Unfaithful – L’amore infedele.

Nel film Affleck e Ana De Armas interpretano una giovane coppia sposata, che si ritrova a fare dei giochi erotici dall’epilogo tragico, dopo che delle persone attorno a loro iniziano a morire. La coppia cerca di evitare il divorzio creandosi degli amanti reciproci, ma le cose inizieranno ad essere sempre più problematiche, ed i due mostreranno delle sfaccettature di un certo tipo di vita suburbana americana.

Il cast del film comprende anche Lil Rel Howery (Get Out), Tracy Letts (Lady Bird), Rachel Blanchard (Fargo), Dash Mihok (Ray Donovan), Jacob Elordi (The Kissing Booth), Kristen Connolly (House Of Cards), e Jade Fernandez (Little). Deep Water si basa sul romanzo di Patricia Highsmith, che è stato adattato da Zack Helm (Stranger Than Fiction) e Sam Levinson (Euphoria).