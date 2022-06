NVIDIA RTX 4000: la serie subirà un ritardo, per un rumor

Inizialmente segnalato all’inizio di giugno, Wccftech ha suggerito che i lanci delle GPU NVIDIA della serie RTX 4000 (RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070) erano stati tutti ritardati di un mese, spostandoli rispettivamente su nuove versioni da scaglionare tra settembre, ottobre e novembre. Videocardz ha comunicato che le sue stesse fonti hanno confermato gli stessi ritardi.

Videocardz afferma inoltre che il lancio di una nuovissima GPU Nvidia era previsto per la fine di maggio, ma che il suo rilascio è stato ora spostato a una data ancora sconosciuta. Secondo quanto riferito, la GTX 1630, la scheda più economica, è già pronta per il packaging, ma un embargo sull’annuncio è stato improvvisamente modificato da NVIDIA all’ultimo minuto. Il motivo, secondo il portale, è dovuto, come è solito in questo periodo storico, alla carenza di componenti.

Queste voci suggeriscono che NVIDIA lancerà le sue GPU di prossima generazione subito prima che AMD pianifichi di lanciare le sue, ovvero le schede video della serie Radeon RX 7000 previste per il debutto nel quarto trimestre di quest’anno. AMD sta introducendo la sua nuova architettura RDNA 3 con queste schede, che si spera dovrebbero aiutare le prestazioni nei carichi di lavoro di Ray Tracing fornendo anche una migliore efficienza rispetto alle GPU RDNA 2 (la stessa architettura sia su Xbox Series X che su PlayStation 5).

Intel ha anche in programma di lanciare le sue prime GPU di fascia media per i consumatori entro la fine dell’estate. Le GPU Arc 5 e Arc 7 sono state recentemente rinviate, anche se la compagnie prevede ancora di iniziare a distribuirle tra luglio e agosto di quest’anno. Da ciò che è emerso fino ad oggi, le nuove GPU Intel permetteranno ai videogiocatori di giocare degnamente in risoluzione Full HD ai principali videogiochi competitivi. Sappiamo inoltre che MSI ha in programma un PC Desktop, con a bordo le nuove schede grafiche di Intel. Ne abbiamo parlato in questo articolo.