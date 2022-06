MSI: un sito si fa sfuggire il primo computer con GPU Intel Arc A380 da 6 GB

Tante sono le novità in ambito tech in questo periodo, da NVIDIA a AMD, che ora anche Intel sta finalmente mostrando al mondo le sue nuove schede grafiche dedicate, ovvero le Arc Alchemist desktop. La piattaforma di JD, uno dei maggiori rivenditori cinesi, ha avuto modo di svelare in anticipo un nuovo dispositivo portatile targato MSI pronto a presentarsi con all’interno un Alder Lake-S e finalmente una scheda video Intel ARC A380.

Il dispositivo dovrebbe offrire CPU fino all’Intel Core i7-12700KF, con la scheda video A380 da 6 GB overclockata che rimane identica per tutte le configurazioni. Dovremmo trovare un chip da 8 core XE con un totale di 1.024 unità di elaborazione FP32, e con un totale di 6 GB di VRAM GDDR6 che sfrutterebbero un’interfaccia a 96 bit. Non ci sono al momento dettagli per quel che concerne il prezzo, che infatti non è ancora visualizzabile sulla piattaforma.

Di sicuro sono ancora molte le novità che rimangono da scoprire in merito ai dispositivi realizzati da parte di Intel, sperando ovviamente che ci sia modo di fare chiarezza in merito a tutte le esatte potenzialità della nuova serie nel giro di qualche tempo, e che la compagnia annunci in via ufficiale il tutto. Rimaniamo in trepidante attesa di eventuali aggiornamenti da parte di MSI, fiduciosi che queste nuove GPU e PC DESKTOP possano portare una ventata di aria fresca nel mercato videoludico e non solo.

Sapevate che secondo Intel, o almeno stando al CEO Pat Gelsinger, i problemi di scorte per quel che concerne le schede video e i processori potrebbero ancora essere lontani dal terminare? Si parla infatti di una risoluzione intorno al 2024, come abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo, in attesa di novità in tal senso.