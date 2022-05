Intel: per il CEO i problemi di scorte dureranno fino al 2024

Cambio di rotta per il CEO di Intel, che ha parlato di come i problemi di scorte legati ai semiconduttori potrebbero durare addirittura fino all'anno 2024.

Nel corso degli ultimi mesi, diversi portavoce e CEO delle principali compagnie del settore della tecnologia hanno parlato delle proprie previsioni relative alla fine della crisi di scorte che sta ormai colpendo il mercato da molto tempo, con anche Pat Gelsinger di Intel che ha avuto modo di commentare la situazione a più riprese.

L’uomo aveva parlato di come il tutto sarebbe dovuto durare fino al 2023 come minimo, ma per via dell’evoluzione della situazione ha anche detto che stando ai propri pareri servirà aspettare fino al 2024 prima di poter finalmente tornare alla normalità per quel che riguarda la fine dei problemi con le scorte dei semiconduttori.

Di sicuro non una buona notizia per chi si trova ormai da tempo a dover combattere con la scarsità di prodotti disponibili sul mercato per quel che riguarda le quantità, almeno nel campo della tecnologia. C’è infatti da dire che alcuni settori sono stati colpiti in maniera ancora più forte, con però Intel che ha parlato di come la situazione stia già migliorando e le industrie stiano quasi per raggiungere la domanda degli utenti con la propria offerta.

Ovviamente non abbiamo ancora date a cui affidarci per sapere quando la situazione avrà modo di finire, considerando anche che diverse entità particolarmente rilevanti del settore hanno fornito stime diverse, com’è anche questo il caso, talvolta anche in fase di cambiamento con l’evolversi della situazione in positivo o in negativo.

Sperando ovviamente che nel giro di qualche mese il CEO di Intel non sposti ulteriormente la propria previsione al 2025 o addirittura oltre, non resta che attendere di scoprire come il tutto avrà modo di evolversi per davvero, mentre però per fortuna sembra che il campo dei semiconduttori stia avendo modo di riprendersi nel corso del tempo.