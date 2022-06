Il Nothing Phone (1) si mostra completamente in una nuova immagine teaser

Il Nothing Phone (1) non ha più segreti. L'azienda - con un mese di anticipo rispetto alla presentazione - ha pubblicato un'immagine teaser dello smartphone.

Il Nothing Phone (1) non ha più segreti. L’azienda – con un mese di anticipo rispetto alla presentazione – ha pubblicato un’immagine teaser dello smartphone. Si vede tutta la scocca posteriore.

Solamente poche ore prima, Nothing aveva pubblicato una prima immagine, dove però si vedeva soltanto un terzo della scocca, con l’accento posto sul modulo fotografico. In entrambe le immagini ritroviamo lo stesso tema: due uccelli colorati hanno scelto proprio l’atteso smartphone come loro trespolo.

Il Nothing Phone (1) verrà finalmente presentato il 12 luglio. È il primo smartphone della nuova Nothing, nuova azienda di Carl Pei, che già aveva co-fondato OnePlus.

Nothing esiste da un anno e nonostante abbia in catalogo un solo prodotto è comunque riuscita a creare un discreto hype, grazie al numero di personalità illustre coinvolte. Trai primi investitori figurano i creatori di Reddit e dell’iPod, oltre che lo youtuber Casey Newstat.

L’azienda ha fatto un lavoro importante sotto il profilo del design, in modo da rendere il dispositivo immediatamente riconoscibile e coerente con il linguaggio inaugurato con il suo primo prodotto: le Nothing Ear (1). Le cornici sono realizzate in alluminio completamente riciclato, mentre la scocca lascia intravedere alcuni dei componenti principali dello smartphone. Secondo i rumor, il Nothing Phone (1) potrebbe costare attorno ai 500 euro.