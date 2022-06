Il Nothing Phone (1) si ‘mostra’ in una prima foto dal vivo

Il Nothing Phone (1) verrà finalmente presentato il 12 luglio. È il primo smartphone della nuova Nothing, nuova azienda di Carl Pei.

Il Nothing Phone (1) verrà finalmente presentato il 12 luglio. È il primo smartphone della nuova Nothing, nuova azienda di Carl Pei, che già aveva co-fondato OnePlus.

Nothing esiste da un anno e nonostante abbia in catalogo un solo prodotto è comunque riuscita a creare un discreto hype, grazie al numero di personalità illustre coinvolte. Trai primi investitori figurano i creatori di Reddit e dell’iPod, oltre che lo youtuber Casey Newstat.

Manca meno di un mese al lancio del primo smartphone dell’azienda. L’attesa verrà accompagnata da frequenti annunci, teaser e promozioni. A partire da oggi: i canali social della Nothing hanno pubblicato un immagine teaser. Vediamo due uccelli estremamente colorati in piedi sopra a quello che è inequivocabilmente il Nothing Phone (1).

Nell’immagine teaser vediamo per la prima volta lo smartphone dal vivo. Il focus è sulle cornici realizzate interamente in alluminio riciclato. Nella foto si intravede anche il modulo fotografico del dispositivo. La scocca è bianca.

Un saggio in attesa di saperne di più. Non resta che aspettare il 12 luglio per conoscere ogni dettaglio sull’atteso primo smartphone della Nothing. Rivoluzionerà il mercato dei mid-range Android?