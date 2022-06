Monster Hunter Rise: Sunbreak, demo per PC e Nintendo Swicth disponibile da domani

La demo di Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile da domani, 15 giugno 2022, per PC e Nintendo Swicth. L’annuncio è arrivato durante il Capcom Showcase con un trailer che trovate qui sotto e che ne annuncia il rilascio.

La demo vi permetterà di affrontare tutta una serie di missioni con vari livelli di difficoltà e due nuovi mostri inclusi in questa gigantesca espansione, tra cui Espinas e Gore Magala, ma anche il Daimyo Hermitaur e una variante del Rakna-Kadaki. Purtroppo giocando a questa versione di prova non ci sarà la possibilità di trasferire i vostri salvataggi una volta acquistata l’espansione, ma avrete comunque modo di sbloccare diversi bonus in Monster Hunter Rise, come:

60 Mega pozioni

15 Trappole coperte

30 Bevande energetiche

15 Mega sieri demoniaci

15 Mega sieri armatura

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile a partire dal 30 giugno 2022 per Nintendo Switch e PC