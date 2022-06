Dragon’s Dogma: annunciato l’evento per il decimo anniversario

Capcom ha annunciato l'arrivo di un evento speciale per celebrare il decimo anniversario di Dragon's Dogma. Ecco quando potremo seguirlo.

Durante il Capcom Showcase, il director di Dragon’s Dogma, Hideaki Itsuno, ha annunciato l’arrivo di un evento speciale per celebrare il decimo anniversario del gioco. Potremo seguire la presentazione nella notte fra il 16 e il 17 giugno, alle 00.00.

Dragon’s Dogma è stato pubblicato su PS3 e Xbox One nel 2012 e nel corso degli anni ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo che adesso sperano di poter ricevere presto la conferma dell’esistenza del chiacchierato Dragon’s Dogma 2. Sono tanti gli insider che ne hanno parlato nel corso degli ultimi anni, ma fino ad oggi non c’è mai stata alcuna conferma.

Ricordiamo che recentemente è stato aperto anche il sito ufficiale del decimo anniversario, un altro indizio che fa sicuramente ben sperare.