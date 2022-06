Amazon: al via entro la fine dell’anno le prime consegne via drone

Dopo diversi anni di esperimenti, ritardi e fallimenti, Amazon alla fine è pronta per lanciare il suo primo servizio di consegne via drone. Ecco come funziona.

Dopo diversi anni di esperimenti, ritardi e fallimenti, Amazon alla fine è pronta per lanciare in via sperimentale il suo chiacchierato servizio di consegne via drone. Il pacco? Viene portato in volo dal magazzino fino al cortile del cliente.

Non è più un progetto in eterno ‘work in progress’, ma un’iniziativa che diventerà prestissimo realtà in una cittadina della California. Il primo test del servizio Amazon Prime Air partirà a Lockeford. È il cliente a poter scegliere – se lo desidera – la consegna via drone durante le fasi di checkout dell’ordine.

Il drone volerà presso il cortile dell’abitazione del cliente, sganciando il pacco in totale sicurezza. Amazon ha spiegato di aver realizzato diverse dozzine di prototipi e di essere finalmente arrivato ad una versione stabile, efficiente e sicura del drone.

Il nuovo drone ha la forma di un grande esagono ed è dotato di un sistema di sicurezza all’avanguardia. 4 in grado di identificare in autonomia eventuali ostacoli: persone, edifici ma anche volatili. In caso di problemi, il drone corregge la rotta in modo da evitare un possibile impatto. Anche la consegna viene finalizzata esclusivamente se l’area di atterraggio è completamente libera. Le eliche sono state progettate per ridurre al minimo l’inquinamento acustico.

I primi test di Amazon Prime Air partiranno entro la fine dell’anno. Nel frattempo, in Australia, anche Google sta da tempo testando le consegne via drone. Il colosso statunitense è andato incontro ad un… problemino.