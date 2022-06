Telegram Premium non è più un segreto: “arriverà questo mese”, promette Pavel Durov

Telegram Premium non è più un segreto. Pavel Durov ha confermato pubblicamente i piani per rilasciare una versione a pagamento dell'app.

Telegram Premium non è più un segreto. Pavel Durov ha confermato pubblicamente i piani per rilasciare una versione a pagamento dell’app, sostenendo che arriverà entro la fine di questo mese. L’annuncio è stato pubblicato sul canale Telegram ufficiale di Durov.

Se ne parla da mesi, mentre recentemente era uscito con un leak che svelava, nei dettagli, tutte le funzioni esclusive incluse con il piano in abbonamento. Ma nessuna paura: l’app si appresta ad introdurre diverse novità per gli abbonati, ma tutte le funzioni già disponibili su Telegram base continueranno ad essere gratuite. Insomma, chi lo vorrà potrà continuare a non sborsare un centesimo.

Telegram Premium costerà circa 5 euro al mese. «Da quando abbiamo lanciato Telegram, nove anni fa, abbiamo offerto ai nostri utenti più funzionalità e risorse di qualsiasi altra app di messaggistica», ha dichiarato Pavel Durov. «Telegram era rivoluzionario nel 2013 e lo è ancora oggi nel 2022».

E poi il perché del nuovo piano in abbonamento: «moltissimi di voi continuano a chiedere di aumentare ulteriormente i limiti attuali di Telegram, ma questo ovviamente avrebbe dei costi importanti per i nostri server». Da qui il piano per accontentare tutti, anche gli utenti più esigenti, e allo stesso tempo iniziare finalmente a monetizzare in maniera pesante l’app, dopo l’introduzione delle pubblicità avvenuta nel 2021.

Curiosi di conoscere tutte le novità che verranno offerte da Telegram Premium? Trovate la lista completa seguendo questo link.