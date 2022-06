Dragon Age: Absolution, annunciata ufficialmente la serie animata del gioco

In occasione dell’ultima giornata della Geeked Week 2022, Netflix e BioWare hanno annunciato con un teaser trailer Dragon Age: Absolution, la nuova nuova serie animata tratta dalla nota serie videoludica che debutterà sulla piattaforma di streaming on demand a dicembre.

Creata in collaborazione con Bioware, la serie tratta dalla nota saga videoludica fantasy sarà ambientata nell’universo di Dragon Age, ma avrà una storia originale. Non è chiaro come si collocheranno gli eventi sul piano cronologico rispetto a Dragon Age: Origins ed Dragon Age:Inquisition, ma per ora sappiamo semplicemente che sarà ambientata nel mondo di Tevinter.

Leggiamo la descrizione ufficiale della serie:

Creata in collaborazione con BioWare (creatori del pluripremiato franchise di videogiochi Dragon Age), Dragon Age: Absolution è ambientato a Tevinter e presenta un insieme di nuovi personaggi ispirati alla storia di Dragon Age, tra cui elfi, maghi, cavalieri, Qunari, Templari Rossi, demoni e altre sorprese speciali.

Durante lo show è stato sottolineato che nei prossimi mesi saranno annunciati ulteriori dettagli sul progetto, ma intanto possiamo confermarvi che la showrunner sarà Mairghread Scott, con Red Dog Culture House in produzione.

Restando in tema, vi ricordiamo che pochi giorni fa è stato anche annunciato Dragon Age: Dreadwolf, il quarto capitolo della serie videoludica in sviluppo ormai da diversi anni.